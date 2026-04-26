Le formazioni ufficiali di Torino-Inter di Serie A: D’Aversa schiera dal primo minuto Lazaro e Ilkhan, nell’Inter gioca Darmian

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Inter. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Nel Torino sono due le sorprese: giocano Ilkhan e Lazaro al posto di Casadei e Pedersen. Pedersen in tribuna. Nell’Inter invece gioca Bonny e non Pio Esposito. Darmian sulla destra al posto di Dumfries. Centrocampo a 3 composto da Barella, Zielinski e Sucic. Di seguito le formazioni ufficiali.

Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Prati, Casadei, Ilic, Tameze, Zapata, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. A disp. J. Martinez, Di Gennaro, Bastoni, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Cocchi, Mosconi, Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.