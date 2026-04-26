Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Chivu per Torino-Inter, in programma domenica alle 18:00

Reduce dal pareggio esterno contro la Cremonese e da tre risultati utili consecutivi, il Torino di D’Aversa si prepara alle ultime cinque giornate di campionato. Archiviato ormai virtualmente il discorso salvezza, l’obiettivo dei granata sarà quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi e raccogliere indicazioni utili in vista della prossima annata. Un banco di prova importante, in questo senso, sarà già la sfida contro l’Inter capolista, che potrebbe laurearsi campione d’Italia proprio nel prossimo turno. Per la sfida contro il Toro, Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro, Bastoni e Luis Henrique, tutti e tre out per infortunio. D’Aversa invece non avrà a disposizione Aboukhlal e Anjorin, oltre a Nkounkou, fuori da settimane per scelta tecnica.

Torino-Inter, i convocati di D’Aversa

Ecco l’elenco dei convocati del Torino:

Portieri: Israel, Paleari, Siviero

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata

Torino-Inter, i convocati di Chivu

In attesa di comunicazioni ufficiali.