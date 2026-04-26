La probabile formazione del Torino di Roberto D’Aversa per la partita contro l’Inter di Cristian Chivu: torna Ismajli in difesa

Torino-Inter: appuntamento alle 18. Rispetto alla formazione schierata da Roberto D’Aversa contro la Cremonese, ci saranno dei cambi contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Sono 3 i giocatori non a disposizione dei granata e si tratta di Aboukhlal, Nkounkou e Anjorin. Zapata torna tra i disponibili e Ismajli torna dalla squalifica. Qualche ballottaggio a centrocampo e sulle fasce, per il resto non dovrebbero esserci troppe sorprese.

Di nuovo la solita difesa

La difesa a 3 sarà composta da Ismajli – che si riprende il suo posto dopo Cremona – al centro, con a destra Coco e a sinistra Ebosse. Tornano così i 3 titolari fissi di D’Aversa: in panchina almeno dall’inizio Maripan e Marianucci.

A centrocampo due sono gli slot a disposizione. A sinistra Gineitis, preferito a Ilic. A destra Casadei è favorito ma è insidiato da Ilkhan. Più indietro nelle gerarchie invece Prati e Tameze. A destra Pedersen (occhio a Lazaro che scalpita) e a sinistra Obrador più di Biraghi come sempre.

Attacco confermato

Infine, il reparto offensivo. L’allenatore granata in conferenza stampa ha fatto capire di non voler rinunciare ad una punta. Quindi Vlasic, intoccabile con il suo numero 10 sulle spalle, dietro al tandem d’attacco. Davanti i due titolari sono Adams e Simeone. Zapata non ha i 90 minuti ma può entrare a gara in corso così come Kulenovic e Njie. Di seguito le possibili scelte per questa difficile partita contro i prossimi campioni d’Italia, che però non potranno festeggiare domani allo Stadio Olimpico Grande Torino.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Roberto D’Aversa per la partita contro l’Inter.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Lazaro, Biraghi, Prati, Ilkhan, Ilic, Tameze, Zapata, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Indisponibili: Aboukhlal, Nkounkou, Anjorin

Squalificati: nessuno