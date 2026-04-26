La probabile formazione dell’Inter per la sfida contro il Torino: Chivu si affida ai suoi titolarissimi per blindare lo scudetto

Reduce dal pareggio esterno contro la Cremonese e da tre risultati utili consecutivi, il Torino di D’Aversa si prepara alle ultime cinque giornate di campionato. Archiviato ormai virtualmente il discorso salvezza, l’obiettivo dei granata sarà quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi e raccogliere indicazioni utili in vista della prossima annata. Un banco di prova importante, in questo senso, sarà già la sfida contro l’Inter capolista, che potrebbe laurearsi campione d’Italia proprio nel prossimo turno. Di seguito, le probabili scelte di Chivu per la sfida contro i granata, il quale non potrà contare sul capitano Lautaro, su Bastoni, e su Luis Henrique, infortunati.

Sommer e Bisseck tornano dal primo minuto in difesa

Per la sfida dell’Olimpico contro il Toro Chivu dovrebbe confermare otto undicesimi della formazione che ha battuto 2-0 il Cagliari settimana scorsa. Il primo dei cambi dovrebbe essere in difesa, dove Bisseck è pronto a riprendersi il posto ai danni di De Vrij, titolare contro i sardi. Confermati nel terzetto difensivo Akanji e Carlos Augusto, in porta tonerà invece Sommer al posto di Martinez. Sulle fasce confermati i titolarissimi Dumfries e Di Marco.

Si rivede Zielinski, tandem d’attacco confermato

In mediana l’altro cambio tra le file nerazzurre, dove Zielinski tornerà dal primo minuto al posto di Mkhitaryan, titolare a San Siro contro i ragazzi di Pisacane. A completare il reparto i soliti Barella e Calhanoglu. In attacco, dato l’infortunio di Lautaro, ancora una volta il tandem offensivo sarà composto da Pio Esposito in coppia con Thuram. Bonny partirà quindi ancora una volta dalla panchina.

La probabile formazione dell’Inter

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Chivu per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Di Marco; Pio Esposito, Thuram. A disp. J.Martinez, Di Gennaro, Darmian, de Vrij, Acerbi, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bonny. All. Chivu

Indisponibili: L. Martinez, Bastoni, Luis Henrique

Squalificati: nessuno