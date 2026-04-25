Dal 4-2 del Grande Torino al largo successo del 1973, fino all’ultimo successo granata del 2019

Torino-Inter è una partita ricca di storia e di confronti ad alta intensità. Domenica alle ore 18 andrà in scena il confronto numero 82 in Serie A tra nerazzurri e granata all’Olimpico Grande Torino. Il bilancio sorride all’Inter, avanti nei confronti con 32 successi, a fronte di 24 pareggi e 25 vittorie granata. Il numero di gol è molto in equilibrio tra le due squadre, 102 gol per il Torino, 107 per i nerazzurri. Il capocannoniere della sfida è Paolo Pulici, con 8 realizzazioni. Per l’Inter, a colpire più volte il Toro ci ha pensato Roberto Boninsegna con 5 gol. Nella speciale classifica compaiono due leggende delle squadre: Valentino Mazzola e Giacinto Facchetti. Il capitano del Grande Torino ha segnato 4 gol, tanti quanti la bandiera nerazzurra. Il Torino non vince in casa da 7 partite, con l’ultimo successo granata che risale al 27 gennaio 2019.

L’ultimo successo granata

L’ultimo successo granata in casa contro i nerazzurri risale alla stagione 2018/19, precisamente il 27 gennaio 2019 quando i granata di Walter Mazzarri vinsero di misura 1-0 sull’inter di Spalletti. A decidere la sfida e a regalare tre punti d’oro al Toro fu una rete di testa di Armando Izzo al 34esimo del primo tempo.

Il 4-0 del 1973

L’ultimo dominio casalingo del Toro contro l’Inter risale al 25 marzo 1973. All’epoca, i granata vinsero per 4-0. Un successo netto, arrivato grazie a due doppiette. Ad aprire le marcature e raddoppiare il vantaggio ci pensò Claudio Sala. Gli altri due gol furono segnati da Paolo Pulici. L’Inter era una squadra di qualità, formata da leggende come Facchetti, Sandro Mazzola, Oriali e Boninsegna. I nerazzurri chiusero il campionato al quinto posto, davanti al Torino. I granata si tolsero comunque la soddisfazione di surclassare la squadra all’epoca allenata da Giovanni Invernizzi.

L’ultimo successo del Grande Torino in casa

Una delle vittorie casalinghe più larghe della storia granata contro l’Inter arrivò il 12 dicembre 1948. All’epoca, il Grande Torino batté i nerazzurri 4-2 al Filadelfia. Le reti di capitan Mazzola, Ossola e la doppietta di Menti regalarono il successo alla squadra granata. La partita del dicembre del ’48 fu l’ultima vittoria casalinga del Grande Torino contro l’Inter.