Il Torino ha formalizzato una manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla successiva presentazione di una proposta
Novità per quanto riguarda lo Stadio Olimpico Grande Torino. Come riporta una nota ufficiale della Città di Torino, il club granata ha formalizzato una manifestazione di interesse preliminare per lo Stadio Olimpico Grande Torino e per il Centro Sportivo Robaldo, finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto relativa allo sviluppo strategico degli impianti sportivi. Di seguito, la nota della Città:
“La società Torino FC ha formalizzato alla Città di Torino una manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto relativa allo sviluppo strategico degli impianti sportivi dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo.
L’amministrazione comunale, in coerenza con la normativa in materia, prende atto della comunicazione ricevuta e si rende disponibile alla valutazione della proposta che seguirà ad opera del Torino FC.
“Dopo il nostro interessamento che ha portato a liberare lo Stadio Olimpico Grande Torino da un’ipoteca ventennale – commenta il sindaco Stefano Lo Russo – registriamo con soddisfazione una disponibilità che rappresenta un ulteriore passo avanti per la riqualificazione del bene, all’interno di un più ampio progetto per una città dello sport. Elemento di particolare rilievo l’annuncio dell’intenzione di includere nella futura proposta anche gli impianti del Robaldo. La Città resta in attesa della proposta di partenariato, auspicando che possa essere strategica per la valorizzazione di luoghi davvero importanti per il calcio e per la città di Torino”.
conoscendolo costruirà un project fatto di cose false, irrealizzabili o comunque mal fatte
Io sono curioso di conoscere l’offerta
domanda da neofita della materia: ma alla fine chi sarebbe il proprietario dello stadio?!?
partenariato pubblico privato…. Non ha manco i soldi per fare un’iniziativa privata..