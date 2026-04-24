Tramite una nota ufficiale il Torino annuncia l’intesa con il Politecnico di Torino per un progetto sui due impianti

In seguito alla nota rilasciata dalla città di Torino, in cui il club granata ha formalizzato una manifestazione di interesse preliminare per lo Stadio Olimpico Grande Torino e per il Centro Sportivo Robaldo, finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato, è ora arrivata anche una nota ufficiale dello stesso club. Nel comunicato ufficiale il Torino annuncia la firma di un protocollo d’intesa con il Politecnico di Torino per la valorizzazione dei due impianti, con l’obiettivo ultimo di costruire un progetto da presentare al Comune per la riqualificazione degli stessi e delle aree circostanti. Di seguito, il comunicato ufficiale:

“Il Torino Football Club e il Politecnico di Torino hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato alla redazione di un progetto di valorizzazione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. La collaborazione con l’Ateneo torinese permetterà al Torino FC di elaborare una proposta di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto da presentare alla Città di Torino per riqualificare i due impianti sportivi e, all’interno di un più ampio piano d’ambito, anche i territori circostanti. Dopo la formalizzazione di una manifestazione di interesse all’amministrazione comunale, questa collaborazione segna un primo passo concreto verso la presentazione di una proposta nel più breve tempo possibile.

Le parole del Presidente Urbano Cairo: “Esprimo soddisfazione per l’avvio della procedura di evidenza pubblica a cui lavoravamo da tempo. La collaborazione con il Politecnico di Torino — partner di riconosciuta competenza tecnica anche a livello internazionale — è la chiave per sviluppare un progetto credibile e sostenibile, non solo per il Torino FC ma per la Città intera. Questo è il primo passo, coerente con l’iter previsto dalla Legge Stadi.

Il commento del Politecnico di Torino: “La partnership con Torino FC ci permette di esplorare nuove traiettorie di innovazione nel contesto dei partenariati pubblico-privati, in un quadro regolato da una specifica normativa sugli Stadi. Una opportunità importante, in un contesto di forte necessità di riqualificazione e rinnovamento delle grandi infrastrutture sportive. L’innovazione nell’interpretazione delle opportunità normativo-regolamentari che si affianca qui all’innovazione infrastrutturale orientata da criteri di sostenibilità e qualità ambientale e all’innovazione sociale, cosi da interpretare appieno la vocazione di Torino come capitale europea dell’innovazione.”