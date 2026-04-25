Il Torino si prepara ad affrontare l’Inter per la terza volta in questa stagione, ma sarà la prima per Ismajli che torna dalla squalifica

Il Torino si prepara ad ospitare l’Inter per la partita valevole per la 34a giornata di Serie A 2025/26. I granata hanno affrontato i nerazzurri già altre 2 volte nel corso di questa stagione: la prima ad agosto, nella prima giornata di campionato, in cui a San Siro i padroni di casa schiacciarono il Toro con un roboante 5-0; la seconda in Coppa Italia, il 4 di febbraio a Monza, con una vittoria dell’Inter per 2-1, e il conseguente passaggio in semifinale di Coppa Italia (da poco spuntata contro il Como).

Finalmente Ismajli

Sebbene per molti giocatori granata questa sia la terza sfida contro l’Inter, per Ardian Ismajli sarà la prima stagionale. L’albanese era infatti out per infortunio sia in occasione del debutto di agosto, sia a ridosso della sfida di Coppa. Ismajli ha rappresentato però, fin dal suo arrivo, una colonna portante e inamovibile della difesa granata, dimostrando importanti doti fisiche e di lettura del gioco. La sua assenza si è infatti fatta sentire in entrambe le partite sopracitate, con un Toro che si è rivelato troppo fragile contro un Inter che, ovviamente, rappresenta di gran lunga l’attacco più prolifico del nostro campionato, con ben 78 gol segnati, 21 in più di Como e Juventus seconde in questa particolare classifica.

Toro con voglia di rivalsa

Ampiamente ferito dai due risultati maturati nelle precedenti sfide contro i nerazzurri, ma forte del ritorno del suo miglior difensore, il Torino cercherà quindi di giocare un brutto scherzo all’Inter, che arriva a Torino nella speranza di festeggiare già domenica la vittoria matematica del 21o scudetto. La presenza di Ismajli non cambierà sicuramente il tema tattico della partita: ci si aspetta un Inter aggressivo e un Toro pronto a soffrire, ma una retroguardia solida come quella collaudata da D’Aversa potrebbe permettere ai granata di trovare anche loro le proprie occasioni.