L’Inter guida la classifica delle migliori squadre in trasferta con anche il miglior attacco, il Torino in casa è da 10° posto

Questa sera prenderà il via la 35a giornata di Serie A 2025/26 con Napoli-Cremonese alle 20.45, che sta man mano giungendo al proprio termine, con l’Inter pronto a cucirsi sul petto il tricolore per la 21a volta nella sua storia. I nerazzurri, in questa giornata, che potrebbe già essere quella decisiva per la matematica, affronteranno in trasferta il Torino di Roberto D’Aversa, inchiodato da anni ametà classifica, e che ora si trova 12° in campionato. La sfida tra nerazzurri e granata è in programma alle 18.00 di questa domenica.

Inter miglior squadra in trasferta

Un dato che subito non trasmette positività all’ambiente granata sono i 31 gol segnati dall’Inter nelle sfide in trasferta, che rendono i nerazzurri la squadra più produttiva in termini di gol di tutta la Serie A. Inoltre, come preventivabile visto l’ampio vantaggio sulle concorrenti, l’Inter è anche la miglior squadra per punti realizzati lontano da casa. Per non farsi mancare nulla, per giunta, l’Inter è anche la terza miglior difesa guardando solo le sfide in trasferta, dietro solamente ai cugini rossoneri del Milan e al Como di Fabregas.

Toro da metà della classifica

Quanto invece alla formazione granata, cambia la forma ma non la sostanza perché il Toro, se si guardano esclusivamente le sfide casalinghe è nella posizione più occupata degli ultimi anni, la 10a. Esattamente a metà. I granata si sono ripresi dall’arrivo di D’Aversa anche davanti al proprio pubblico (assente però per contestazione verso la società). Così come la posizione in classifica anche i dati sono nella media, con 21 gol segnati e appena 3 in più subiti tra le mura amiche, 24. Il Toro cercherà di resistere agli assalti di un Inter che molto probabilmente, guardando questi dati, sceglierà di fare la partita, dovendo però stare attenta ai possibili contropiedi della formazione di casa.