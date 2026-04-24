Il club ha incassato quella cifra per indennizzi a seguito di infortuni: il totale supera i 10 milioni

Negli ultimi giorni è stato pubblicato il bilancio del Torino FC relativo all’anno 2025 e tra le cifre che emergono spiccano i 9,7 milioni di euro (più 0,7 dal 2024) relativi a indennizzi assicurativi a seguito di gravi infortuni occorsi ad alcuni calciatori. Cifre che ovviamente fanno riferimento a infortuni più o meno lunghi dei calciatori in rosa e che si distinguono tra loro a seconda della gravità di tale infortunio.

I gravi infortuni del 2025

Nel 2025 infatti, sono stati diversi i giocatori di proprietà del Torino che si sono trovati a trascorrere ai box la maggior parte, e in alcuni casi la totalità, della stagione.

Tra quelli più significativi che i giocatori di proprietà granata hanno dovuto affrontare c’è stata certamente la rottura del legamento crociato di Duvan Zapata, nel quale il colombiano è incappato il 5 ottobre 2024 e che ha messo fine alla sua stagione, fino al ritorno estivo e al rientro in campo in Serie A.

L’attaccante ha trascorso gran parte del 2025 in riabilitazione, rientrando in agosto in amichevole e poi ricominciando il campionato.

Rottura del crociato anche per Pietro Pellegri, nel corso del prestito ad Empoli: l’attaccante è stato fermo per gran parte del 2025. Lo stesso è accaduto a Sazonov, fermo dal settembre del 2024 e out fino all’estate scorsa. Anche lui, come Pellegri, al momento dell’infortunio era ad Empoli. Out per qualche settimana, nel 2025 (periodo al quale il bilancio si riferisce) pure Ilic, infortunatosi in Nazionale.

Il caso Schuurs

Ovviamente non si può non citare Peer Schuurs: il difensore granata ha rescisso il suo contratto dal Torino nel febbraio del 2026, dopo un infortunio (anche in questo caso rottura del legamento crociato) che l’ha tenuto lontano dai campi da calcio per un periodo lunghissimo di più di 2 anni, con l’infortunio rimediato contro l’Inter nell’ottobre del 2023. L’olandese ha trascorso l’intero 2025 ai box, come già era accaduto nel 2024.