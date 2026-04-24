Il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo, è ritornato sull’episodio del gol annullato a Baschirotto: focus su Paleari

Nell’ultima sfida di campionato la Cremonese è stata fermata sullo 0-0 dal Torino davanti al proprio pubblico e un particolare episodio della partita è stato decisivo ai fini del risultato. Si fa riferimento al gol annullato al difensore grigiorosso Federico Baschirotto, considerato autore di un fallo ai danni di Paleari, considerato già in pieno controllo del pallone al momento dell’intervento del difensore di casa (come confermato anche da Rocchi a “Open Var”.

Giampaolo torna a parlare

Il tecnico della Cremonese, nonché ex allenatore dei granata, Marco Giampaolo è tornato a dire la sua sull’argomento, dimostrandosi particolarmente dubbioso sulla decisione arbitrale presa. Le sue parole: “Quella di Baschirotto è una palla per aria dove non si capisce nemmeno se il portiere vi entri davvero in possesso e già il fatto che questo non si capisca porta diversi dubbi: quindi su che cosa si decide?”

E poi su Paleari

Infine, Giampaolo si è espresso proprio a proposito del comportamento del portiere granata Alberto Paleari, le sue parole: “Non c’è stato nessun contatto tra il piede e la mano, è evidente che Baschirotto tocca il pallone con il piede e non tocca la mano di Paleari. Perché allora il loro portiere è rimasto a terra come se avesse appena subito un calcio? Quella è la discriminante ed è proprio questo comportamento a mostrare che il gol è stato regolare e non da annullare. Se si pensa che Baschirotto abbia calciato la palla mentre questa era nelle mani del portiere è un altro discorso, ma il portiere non è stato toccato. E se resta a terra è solo per cercare attenuanti…”.