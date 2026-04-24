Anjorin si ferma un’altra volta per infortunio: in questa stagione per lui il campo è stato quasi un miraggio

La stagione che tutti si aspettavano, ma che nessuno si augurava: si potrebbe definire così l’annata 2025/26 di Tino Anjorin, la sua prima con la maglia del Torino. Anjorin è arrivato come primo “colpo” (così veniva definito la scorsa estate) nell’ultimo calciomercato estivo, acquistato quindi dall’ex direttore tecnico Davide Vagnati. Il suo trasferimento in granata, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 4,5 milioni di euro, ha portato da subito con sé diversi dubbi sulla forma fisica del giocatore, che già nelle passate stagioni si era distinto per un’evidente debolezza da questo punto di vista. Fragilità poi confermate nell’arco della stagione ancora oggi in corso.

Gli infortuni di questa stagione

Durante quella che è stata un’annata calcistica parecchio tribolata per Anjorin, sono infatti diventati ben 3 gli infortuni che l’anglo-nigeriano ha dovuto smaltire, senza contare la condizione precaria con il quale era arrivato al momento del suo trasferimento.

Il primo stop, arrivato per problemi alla schiena del numero 4 granata e l’ha costretto a saltare ben 4 partite consecutive (contro Parma, Lazio, Napoli e Genoa). Questo dolore che l’aveva tenuto fermo è poi tornato protagonista prima della sfida di ritorno contro il Bologna, saltata anch’essa da Anjorin. E ora il trauma distorsivo-contusivo all’anca, del quale ancora non si sa la prognosi, ma che non fa presagire nulla di positivo per questo finale di campionato.

Un futuro incerto, ma un riscatto obbligato

Nonostante un campionato tutt’altro che spumeggiante per Anjorin, il Torino sarà comunque obbligato a spendere i 4,5 milioni di euro utili a riscattarlo. Tuttavia, il suo futuro sembra essere lontano da Torino, piazza in cui quest’anno ha fin qui totalizzato solamente 15 presenze, di cui una sola titolarità (contro il Milan all’andata), giocando per un totale di soli 277′. Anche nei momenti della stagione in cui la forma fisica sembrava essere stata ritrovata, le prestazioni del centrocampista sono state deludenti e questo infortunio rischia di porre fine anzitempo alla sua stagione e forse alla sua esperienza in con il Toro.