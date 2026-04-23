L’esterno sui social è intervenuto dopo il caso esploso negli ultimi giorni: ecco le sue parole

L’esterno del Torino in merito alle notizie circolate negli ultimi giorni ha scelto i social per lanciare il suo messaggio. “Negli ultimi giorni sono circolate notizie su di me che non corrispondono alla realtà”, ha scritto. “Non ho alcun coinvolgimento nei fatti riportati né legami con gli ambienti citati. Ho già dato mandato ai miei legali di tutelare la mia reputazione e agirò nelle sedi opportune qualora il mio nome venga ulteriormente utilizzato in modo improprio”:

Ecco la storia Instagram: