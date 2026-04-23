Il circolo soci del Torino FC ha comunicato di aver riparato e ricollocato il totem che era stato vandalizzato sotto Pasqua

Nel periodo pasquale era stato vandalizzato il totem commemorativo del Grande Torino posto affianco alla lapide sul colle di Superga. Il circolo soci ha da poco comunicato di aver provveduto alla riparazione e al ricollocamento del totem, che torna ad essere visibile e leggibile proprio in vista delle prossime commemorazioni per l’anniversario dalla tragedia del 4 maggio 1949.