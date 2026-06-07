Lo spagnolo, a Torino per la Partita della Leggenda, ha voluto rendere omaggio agli Invincibili a Superga

Ieri al Filadelfia per la Partita della Leggenda, oggi a Superga per omaggiare il Grande Torino. Rafa Martin Vazquez al Colle ha scelto di omaggiare gli Invincibili. Lo spagnolo si è fermato in raccoglimento davanti alla Lapide che omaggia i Caduti, aggiungendo così una tappa importante alla visita torinese, cominciata ieri nella serata che ha visto affrontarsi ex calciatori e artisti granata, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il trasferimento del Museo al Filadelfia.

Martin Vazquez a Superga

Ecco il video della visita a Superga: