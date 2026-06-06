L’ex giocatore del Torino ha rilasciato una serie di dichiarazioni in occasione de “La Partita della Leggenda”

L’ex bandiera del Torino, Martín Vázquez, ha preso parte, insieme ai suoi vecchi compagni di squadra, a “La Partita della Leggenda”, evento organizzato per sostenere l’iniziativa finalizzata al trasferimento del Museo del Grande Torino al Filadelfia.

In occasione della manifestazione, l’ex centrocampista granata ha voluto mostrare la propria vicinanza all’iniziativa, rilasciando inoltre alcune dichiarazioni legate all’attualità della squadra granata: “Tornare qua al Filadelfia mi fa ricordare tante cose. Non era bello come adesso, però aveva un’altra aura. È bellissimo, è un posto bellissimo per allenarsi e per fare bene”.

L’importanza del gruppo squadra

Tra le varie esperienze in granata, il gruppo unito e coeso ha rappresentato la principale caratteristica che ha permesso di fare bene: “Dire un solo ricordo bello è difficile. Dal primo momento che sono arrivato ho sentito il calore della gente, poi i compagni: ho trovato un gruppo che secondo me è stato la chiave per fare così bene in quei due anni. Poi anche quando sono andato via hanno vinto la Coppa Italia perché c’era un gruppo molto forte, non solo calcisticamente ma anche umanamente. Secondo me, c’era una società che ha fatto le cose bene, e per questo che abbiamo fatto così bene”.

Il legame con i tifosi

Sul legame con i tifosi, Vazquez ha voluto commentare così: “Ci penso ancora alla finale di Coppa Uefa: secondo me avevamo gestito meglio di loro, ma il calcio è così, non sempre vince chi merita di più. Comunque abbiamo mostrato un sentimento di attaccamento alla maglia con i tifosi e quello la gente lo ricorda”. Il bilancio generale delle due stagioni è comunque positivo: “Io sono stato solo due anni, mi sarebbe piaciuto rimanere di più, ma le circostanze in quel momento l’hanno impedito. Sono stati due anni molto intensi. Ancora ricordo che mi sono trovato con qualche tifoso del Toro che mi ha trasmesso quel ricordo e quell’attaccamento verso di me”.