Le parole di Mario Patrignani dopo la decisione del tifo organizzato di tornare allo stadio: “Sì, sono d’accordo ma…”
Gli ultras del Torino, facenti parte del tifo organizzato granata, hanno preso la loro decisione di tornare allo stadio per la prossima stagione. Finalmente lo Stadio Olimpico Grande Torino tornerà ad essere pieno di sciarpe e bandiere granata. Ma la contestazione continua. Mario Patrignani, storico tifoso granata e presidente del Toro Club Fedelissimi di Pesaro, nonché volto noto nel mondo del Toro, è stato intervistato da Toro.it a riguardo. Di seguito le sue parole.
Sei d’accordo con il ritorno allo stadio dei tifosi?
“Sì, sono d’accordo, ma ci tengo a specificare una cosa”.
Tifosi allo stadio ma continua la contestazione, riguarda questo?
“Esatto, anche i sostenitori di Cairo vanno allo stadio. Io mi distinguo. Io vado allo stadio per contestare meglio. Non lascio lo stadio ai sostenitori di Cairo. Io lo lascerei lo stadio vuoto ma tra loro e i biglietti a prezzi staracciati quei 5mila, 6mila, 7mila o 8mila sono sempre entrati. Lo stadio vuoto è un’utopia. Non lascio lo stadio in mano a loro. Io vado allo stadio e sono contento che gli ultras tornino allo stadio. Torniamo allo stadio per riappropriarcene. Un conto è dire torniamo, un conto è dire torniamo e contestiamo meglio. Sempre civilmente, senza fesserie ma contestiamo come si deve. Non voglio essere confuso con chi va dentro per omologarsi alla società. Io entro e sostengo il Toro ma i cori contro Cairo di contestazione pacifica li vorrei fare. Stadio sì, per farci vivi e per fare capire che siamo in contrasto con una società che non ci rappresenta più“.
Ah Patrignà,il sole picchia forte a Pesaro.
Quindi picchia altrettanto forte da quelle che dici essere le tue parti, oppure tu sei coperto dalla proverbiale nuvoletta di Fand.tordozzi?
D’accordo con il ritorno allo stadio, ma per contestare meglio? Si’ certo!
Per contestare meglio i tordi dell’asilo nido occupato che vogliono dividere il Toro dai Suoi Tifosi!
E basta leggere queste pagine per capire che CHI E’ CONTRO CAIRO E’ CONTRO IL TORO! SFT!
Hai più risposto a quello che ti ha dato del rimbambito? Era uno di quei 150 sopra la collinetta… comunque se non l’hai fatto,un’accennata gliel’ho data io.
fatti furbo stalker,e togliti dai co..ni,ora hai veramente stufato!! che tu sia innamorato di questa società farlocca o stipendiato non me ne fotte nulla, non rompere i co…ni ai tifosi che non ne possono più ed hanno perso fiducia verso questa società che non è Toro,oppure fatti vedere ,confrontati vis… Leggi il resto »
E tu saresti un rappresentante dei “tifosi che non ne possono piu’ ed hanno perso fiducia”? 😂😂 I Tifosi NON perdono la fiducia… MAI! Ma non serve essre Tifosi, basta non essere babbioni completi, per capire che con Cairo, in 20 anni, le cose al Toro stabilmente migliorate rispetto a… Leggi il resto »
Si meritano la TDC per altri vent’anni, cosa vuoi che gliene importi dei cori in rima dopo che hai già pagato un biglietto o un abbonamento
Certo che ce la meritiamo! Anzi… se anziche’ avere Cairo per altri 20 anni lo avremo per altri 30, meglio! Il Toro era molto peggio di oggi quando Cairo lo ha preso in mano.