Le parole di Mario Patrignani dopo la decisione del tifo organizzato di tornare allo stadio: “Sì, sono d’accordo ma…”

Gli ultras del Torino, facenti parte del tifo organizzato granata, hanno preso la loro decisione di tornare allo stadio per la prossima stagione. Finalmente lo Stadio Olimpico Grande Torino tornerà ad essere pieno di sciarpe e bandiere granata. Ma la contestazione continua. Mario Patrignani, storico tifoso granata e presidente del Toro Club Fedelissimi di Pesaro, nonché volto noto nel mondo del Toro, è stato intervistato da Toro.it a riguardo. Di seguito le sue parole.

Sei d’accordo con il ritorno allo stadio dei tifosi?

“Sì, sono d’accordo, ma ci tengo a specificare una cosa”.

Tifosi allo stadio ma continua la contestazione, riguarda questo?

“Esatto, anche i sostenitori di Cairo vanno allo stadio. Io mi distinguo. Io vado allo stadio per contestare meglio. Non lascio lo stadio ai sostenitori di Cairo. Io lo lascerei lo stadio vuoto ma tra loro e i biglietti a prezzi staracciati quei 5mila, 6mila, 7mila o 8mila sono sempre entrati. Lo stadio vuoto è un’utopia. Non lascio lo stadio in mano a loro. Io vado allo stadio e sono contento che gli ultras tornino allo stadio. Torniamo allo stadio per riappropriarcene. Un conto è dire torniamo, un conto è dire torniamo e contestiamo meglio. Sempre civilmente, senza fesserie ma contestiamo come si deve. Non voglio essere confuso con chi va dentro per omologarsi alla società. Io entro e sostengo il Toro ma i cori contro Cairo di contestazione pacifica li vorrei fare. Stadio sì, per farci vivi e per fare capire che siamo in contrasto con una società che non ci rappresenta più“.