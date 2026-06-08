Il cantante, grande tifoso della squadra granata, ha parlato del momento del Torino
Willie Peyote, cantautore torinese e grande tifoso granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione de “La Partita della Leggenda”, evento organizzato per sostenere il Museo del Grande Torino e il suo trasferimento al Filadelfia.
L’intervista
Quanto sarebbe importante portare il Museo del Grande Torino al Filadelfia?
“Sarebbe importante, sarebbe simbolico. Vorrebbe dire cominciare a unire di nuovo tutti i tasselli, perché poi è anche l’unità del tifo e del popolo granata. Secondo me si potrebbe iniziare intanto rimettendo insieme i pezzi importanti, come il Museo del Grande Torino al Filadelfia”.
L’ultimo campionato è stato caratterizzato dallo sciopero dei tifosi contro Cairo?
“Io ero abbonato quest’anno e non sono andato allo stadio, e quindi sono d’accordo con la curva. Sono tornato al derby, ovviamente. Rinunciare ad andare allo stadio per me è stato complicato, però capisco le motivazioni e non si inizia con il piede migliore l’anno che verrà, quindi è un peccato. Diciamo che siamo ormai abituati a questo gioco della marmotta infinito e sarebbe bello cambiare un po’ ogni tanto”.
È giusto iniziare un ciclo con un nuovo allenatore ?
“Sarebbe bello puntare su un giovane. L’idea di iniziare un ciclo non dipende però dalla scelta in panchina. Le motivazioni per cui non è mai iniziato un ciclo vero sono più in alto della panchina e, finché non cambierà la situazione, sarà difficile assistere a dei cambiamenti in campo”.
Vedi la possibilità che possa finire l’era di Cairo ?
“Credo che anche lui non ne possa più. Dalle ultime dichiarazioni non è mai stato così chiaro come ultimamente. Secondo me è giusto che si trovino le giuste condizioni affinché si verifichi il cambio di proprietà, però credo che anche lui ci stia pensando più di altre volte”.
Io credo che TDC non sia stanco di continuare a fare i propri interessi a discapito del Toro. Questo perchè è stato certificato che di buone proposte di acquisto ne ha avute e non le ha mai nemmeno volute prendere in considerazione. Una persona con dignità avrebbe già venduto perchè… Leggi il resto »
Che sia vero o meno che ora vuole vendere (anche io credo sia abbastanza stufo), finchè non abbasserà le pretese economiche non ci sarà speranza che se ne vada.
Considerando il personaggio, credo che lui sia disposto ad accettare una contestazione permanente piuttosto che rinunciare a un lauto guadagno.
La questione non sono le pretese ma la volontà di non vendere, è un grande imprenditore per tutto ciò che non è calcio, ed infatti adesso lo si sta vedendo con la riorganizzazione interna ad Rcs dove ci guadagnerà moltissimo, la questione è che le proposte che ha ricevuto non… Leggi il resto »