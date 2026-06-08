Il cantante, grande tifoso della squadra granata, ha parlato del momento del Torino

Willie Peyote, cantautore torinese e grande tifoso granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione de “La Partita della Leggenda”, evento organizzato per sostenere il Museo del Grande Torino e il suo trasferimento al Filadelfia.

L’intervista

Quanto sarebbe importante portare il Museo del Grande Torino al Filadelfia?

“Sarebbe importante, sarebbe simbolico. Vorrebbe dire cominciare a unire di nuovo tutti i tasselli, perché poi è anche l’unità del tifo e del popolo granata. Secondo me si potrebbe iniziare intanto rimettendo insieme i pezzi importanti, come il Museo del Grande Torino al Filadelfia”.

L’ultimo campionato è stato caratterizzato dallo sciopero dei tifosi contro Cairo?

“Io ero abbonato quest’anno e non sono andato allo stadio, e quindi sono d’accordo con la curva. Sono tornato al derby, ovviamente. Rinunciare ad andare allo stadio per me è stato complicato, però capisco le motivazioni e non si inizia con il piede migliore l’anno che verrà, quindi è un peccato. Diciamo che siamo ormai abituati a questo gioco della marmotta infinito e sarebbe bello cambiare un po’ ogni tanto”.

È giusto iniziare un ciclo con un nuovo allenatore ?

“Sarebbe bello puntare su un giovane. L’idea di iniziare un ciclo non dipende però dalla scelta in panchina. Le motivazioni per cui non è mai iniziato un ciclo vero sono più in alto della panchina e, finché non cambierà la situazione, sarà difficile assistere a dei cambiamenti in campo”.

Vedi la possibilità che possa finire l’era di Cairo ?

“Credo che anche lui non ne possa più. Dalle ultime dichiarazioni non è mai stato così chiaro come ultimamente. Secondo me è giusto che si trovino le giuste condizioni affinché si verifichi il cambio di proprietà, però credo che anche lui ci stia pensando più di altre volte”.

Ecco il video: