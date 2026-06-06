Sabato 6 giugno andrà in scena la terza edizione de “La Partita della Leggenda”: tra i protagonisti ci sarà anche Martin Vazquez

Questa sera lo stadio Filadelfia ospiterà la terza edizione de “La Partita della Leggenda”, evento che richiama ogni anno tifosi e appassionati granata. L’iniziativa, organizzata da Vertigo Spettacoli in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, rappresenta un importante appuntamento per celebrare la storia del Toro.

Tra gli ospiti più attesi della manifestazione ci sarà anche Martín Vázquez, che ha invitato i tifosi granata ad assistere all’evento tramite una storia sul suo profilo Instagram: “Ci vediamo a casa”. L’evento avrà inoltre uno scopo benefico: i fondi raccolti saranno destinati al progetto di realizzazione del Museo del Toro al Filadelfia, un’iniziativa pensata per preservare e tramandare la memoria storica del club granata.

Se imposterai su Google Toro.it come fonte preferita, le notizie sul Toro ti appariranno più spesso: aggiungi Toro.it come fonte preferita. Non dimenticare di aggiungere Toro.it come fonte preferita.