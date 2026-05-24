Alle 15 l’appuntamento con la puntata pre derby di Domenica Toro: su Grp, condotto da Alessandro Costa

Il Toro che cerca stasera la seconda vittoria nel derby degli ultimi 31 anni sarà trascinato dalla Maratona “arricchita” dalla presenza di Pasquale Bruno e del ex Presidente del Toro Avv.Marengo. E sia Bruno che Marengo, prima di recarsi in Maratona, saranno ospiti in diretta a “Domenica Toro”. Insieme con loro anche il capitano dello Scudetto Claudio Sala ed il mitico bomber Marco Ferrante, 127 gol con la maglia granata. Appuntamento dalla ore 15 alle ore 18 nella puntata speciale pre-derby.

Ovviamente su GRP Tv, canale 15 del digitale in Piemonte e su www.grp.it. Sara’ anche l’ultima puntata di “Domenica Toro” condotta da Alessandro Costa, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini.

Interverranno anche:

-il giornalista Massimo De Marzi

-Mario Patrignani, presidente Toro Club Pesaro

-Carlo Gemelli

“Domenica Toro” e’ realizzato in collaborazione con Toro.it