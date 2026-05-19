L’ex giocatore del Torino sarà uno dei protagonisti in quella che sarà la terza edizione de “La Partita della Leggenda”

Il Filadelfia torna a tingersi di granata, per una serata che mescola memoria e spettacolo. Sabato 6 giugno infatti, andrà in scena la terza edizione de “La Partita della Leggenda”, l’evento organizzato da Vertigo Spettacoli insieme al “Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata” con l’obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione del Museo del Toro al Fila.

La novità più suggestiva è senza dubbio il ritorno a Torino di Rafael Martín Vázquez, uno dei volti più iconici del Toro targato Emiliano Mondonico di inizio anni Novanta. Arrivato in granata nel 1990 dopo i successi con il Real Madrid, il campione spagnolo sarà tra gli ospiti principali e tornerà a calcare idealmente il prato granata accanto a tanti ex protagonisti del club. Una presenza dal forte valore simbolico, per una generazione di tifosi che lo ricorda in quel Toro finalista nell’edizione della Coppa Uefa 91/92.

Gli ex giocatori in campo

In campo, dalle 20, si sfideranno gli ex calciatori granata allenati da Giacomo Ferri (tra gli altri Asta, Fuser, Ferrante, Comotto, Carbone, Tiribocchi e Moreno Longo) contro la squadra “Artisti e Amici Granata”, guidata in panchina da Pasquale Bruno e composta da musicisti, personaggi dello spettacolo e tifosi illustri, da Willy Peyote a Boosta dei Subsonica fino a Gianfelice Facchetti. Presenterà la serata Simona Sorbara.

La formula resterà quella delle precedenti edizioni: cancelli aperti alle 19, sfilata dei club granata, partita in due tempi da 35 minuti l’uno e, tra il primo ed il secondo tempo, la consegna del “Premio Giancarlo Bonetto”. Chiusura con la festa nel cortile del Filadelfia, con dj set e musica live. Tutto con un obiettivo preciso: continuare a raccogliere fondi per dare finalmente una casa al Museo del Toro nel luogo più identitario della storia granata.