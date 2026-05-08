Per la rassegna Salone Off, il Museo del Grande Torino ospiterà una serata in cui verranno letti alcuni degli articoli di Gian Paolo Ormezzano

A quasi un anno e mezzo di distanza dal 27 dicembre 2024, quando se ne andava Gian Paolo Ormezzano, uno dei giornalisti sportivi più conosciuti in Italia sarà ricordato con una serata evento in cui per l’occasione verranno letti alcuni suoi articoli, per certi versi storici, scritti nel lontano 1969 su Tuttosport. Gpo fu l’unico giornalista sportivo accreditato a Cape Kennedy, nei giorni della partenza della missione lunare Apollo 11.

L’evento sarà ospitato dal Museo del Grande Torino e della Leggenda granata: l’ingresso sarà gratuito