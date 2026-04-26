Inaugurata da 4 ex giocatori granata la mostra per i 50 anni dallo scudetto del ’76 al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata

Nella mattinata di oggi è stata inaugurata, al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Villa Claretta di Grugliasco, la mostra dal titolo “16 maggio 1976: Toro, lassù qualcuno ti ama“, che ripercorre tutte le tappe dell’ultimo storico scudetto granata vinto nella stagione 1975/76, stagione che dista ormai 50 anni. La mostra, curata da Giampaolo Muliari, resterà aperta al pubblico fino al prossimo 4 ottobre.

Presenti 4 ex giocatori dell’anno dello scudetto

L’inaugurazione è stata seguita da circa un centinaio abbondante di tifosi del Toro, che hanno avuto anche la possibilità di vedere 4 dei campioni d’Italia che in quel lontano 16 maggio cucirono sulla maglia granata il tricolore, vincendo uno scudetto che ancora oggi è motivo di orgoglio per la tifoseria del Torino: presenti Renato Zaccarelli, Roberto Salvadori, capitan Claudio Sala e il bomber Paolo Pulici.

Quella della mostra è solo una delle numerose iniziative che verranno man mano proposte in questo periodo di ricordo di quell’annata storica, che culminerà proprio il prossimo 16 maggio con la Partita della Storia allo stadio Olimpico Grande Torino, che vedrà in campo circa 90 ex giocatori.