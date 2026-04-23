Presso la Sala delle Colonne del Comune di Torino la presentazione del libro di Fabrizio Turco ed Enzo Savasta “The Day After – Il Grande Torino dopo il Grande Torino”
Il 29 aprile alle ore 11.00, presso la Sala delle Colonne del Comune di Torino, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del libro “The Day After- Il Grande Torino dopo il Grande Torino”, scritto da Fabrizio Turco ed Enzo Savasta.
Un’opera che prova a dare risposte ai grandi quesiti che si nascondono dietro le ore immediatamente successive alla sciagura che, il 4 maggio, privò il mondo del calcio e la città di Torino di una squadra leggendaria, capace di conquistare cinque scudetti in fila e di scrivere pagine di storia del calcio attraverso record ancora difficili da battere come quello della vittoria dello scudetto con cinque giornate d’anticipo, eguagliato solo negli ultimi anni anche dall’Inter.