A partire dalle ore 15, come sempre su Grp TV, va in onda una nuova puntata di Domenica Toro, condotto da Alessandro Costa

Domenica di grandi emozioni davanti al divano per i tifosi granata. Prima dalle 15 alle 18, con “Domenica Toro”, 3 ore di diretta con Alessandro Costa, con l’ ex Presidente del Toro, l’avvocato Pierluigi Marengo, il capitano dello scudetto Claudio Sala, Carlo Nesti, ,Mario Patrignani, Carlo Gemello e Martina Anna Vannini. Ovviamente su GRP Tv, canale 15 del digitale in Piemonte e su www.grp.it. E dopo “Domenica Toro”, comincia la sfida tra i granata ed i nerazzurri.

Tantissimi i temi della puntata odierna di “Domenica Toro”. Ovviamente ampio spazio ai collegamenti con lo stadio prima della partita, con le formazioni e le voci dei tifosi. Ma si tratterà anche la questione della stadio Toro, con le ultime novità sul Grande Torino e sul Robaldo. Si parlerà anche del futuro tecnico del Toro, con Juric che pare di nuovo in pole-position su D’Aversa molto vicino al rinnovo del contratto, inoltre spazio al mercato del Toro con il rischio di fuga dei gioielli Simeone, Vlasic, Zapata e Adams.

Sarà comunque analizzata la tabella dei possibili partenti e chi invece potrebbe restare.Ed ovviamente si parlerà anche del maggio di passione che attende l’ambiente granata con le celebrazioni di Superga, i 50 anni dallo Scudetto ed il derby “Domenica Toro” e’ realizzato in collaborazione con Toro.it.