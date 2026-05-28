Il memorial organizzato dal Toro club Gian Paolo Ormezzano di Melfi è stato un successo, presente anche Zaccarelli tra gli ospiti d’onore

Per il numero 10 dell’ultimo scudetto granata una mostra e il premio “Piero Rinaldi l’amicizia nello sport “. A Riccardo Bisti il premio giornalistico “Gian Paolo Ormezzano”.

Un clima di festa e commozione, ha accompagnato la nona edizione del “Memorial Mauro Tartaglia”, evento organizzato dal Toro Club Melfi “Gian Paolo Ormezzano”, manifestazione sportiva in memoria di Mauro Tartaglia.

Dopo il saluto istituzionale del sindaco Giuseppe Maglione, la parola è passata al presidente del club Gianluca Tartaglia, che ha condotto a Melfi un’altra leggenda del mondo granata: Renato Zaccarelli, Campione d’Italia nel 1976. Proprio a Zaccarelli è stata dedicata la mostra “Il Lord Granata”, allestita da Giampaolo Muliari e dal figlio Alessandro.

Le parole di Zaccarelli

Di seguito le parole di Renato Zaccarelli.

“Sono arrivato a Torino da ragazzo, dopo che con le mie Marche vincemmo un campionato interregionale giovanile e fui acquistato inizialmente dal Catania, ma ben presto ho imparato cos’era il mondo Toro, potendo frequentare il Filadelfia e la prima squadra di allora, su tutti Giorgio Ferrini. Sapete, il ricordo di Superga era ancora fresco e capitava spesso che i giovani rampanti fossero paragonati a qualche componente di quella mitica squadra. Difficile, ma anche un onore immenso”. Poi Zaccarelli si è espresso sull’indimenticabile allenatore dello scudetto Gigi Radice: “In particolare aveva compreso prima di altri l’importanza della preparazione atletica: durante i ritiri in montagna diceva che al pomeriggio saremmo usciti a fare una passeggiata… peccato che ci portava in luoghi accessibili – forse – soltanto agli stambecchi!”.

Zaccarelli, tra l’altro, è stato insignito del premio “Piero Rinaldi – l’amicizia nello Sport”, in memoria dell’indimenticato presidente del CR della Lnd Basilicata i cui familiari hanno premiato Zaccarelli sinceramente commosso e ricordato con affetto da Franco Selavaggi, campione del Mondo con l’Italia nel 1982 e torinista in due intense stagioni dal 1982 al 1984, amico personale dello storico dirigente lucano.