Venerdì 22 maggio Paolo Arduino porterà in scena le ultime ore della squadra granata prima della tragedia di Superga

Venerdi’ 22 maggio 2026 – ore 21.00 – ultimo appuntamento per la ricca Stagione Teatrale 2025/26 organizzata dal Circolo Noi all’Auditorium San Giuseppe di Marene – sito in via Cravetta 2.

Per il secondo anno il marenese Paolo Arduino torna sul palcoscenico con un suggestivo Racconto Teatrale che richiama alle vicende ed alle storie degli uomini legati al Grande Torino vissute nel maggio 1949 – proprio nelle ore che precedono la tragedia di Superga.

Lisbona, è la mattina del 4 maggio 1949. Nel lussuoso Hotel do Parque si ritrovano, per la partenza verso il capoluogo piemontese, giocatori e dirigenti del Grande Torino, giornalisti e personale di volo. Tra i divani della hall si intrecciano storie di vita di questi uomini (e di quelli che, per alcuni strani giochi del destino, non hanno potuto partecipare alla trasferta), curiosità, attimi di svago e momenti di apprensione per la situazione meteo in Italia.

Nella seconda parte dello spettacolo l’avvocato Vincenzo Savasta e il giornalista sportivo Fabrizio Turco, autori del libro “THE DAY AFTER – IL GRANDE TORINO DOPO IL GRANDE TORINO” (Bradipolibri), saranno intervistati da Ilenia Arnolfo, che presenterà anche la serata. Successivamente, ci sarà spazio per le domande del pubblico.

Ultima chiamata per Lisbona è stato ideato, scritto e sarà diretto da Paolo Arduino, musicista e scrittore. In questo racconto teatrale verranno vissute le ultime ore del Grande Torino, insieme con Livio Partiti, voce recitante, Nino Carriglio al sax/clarinetto ed Ezio Bertola, cantante.

La serata sarà ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria tramite il link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-ultima-chiamata-per-lisbona-1980479945831 oppure dal sito https://parrocchiamarene.it/auditorium o recandosi presso la Biblioteca Comunale negli orari di apertura.