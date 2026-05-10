Il mercato, la panchina con la possibile scelta di Gattuso e tanto altro: temi e ospiti di Domenica Toro
Quattro vittorie casalinghe in 5 gare per D’Aversa (con Baroni furono 5 vittorie e 7 sconfitte in 14 partite a Torino) ma potrebbero non bastare al tecnico ex Empoli per vedersi rinnovare il contratto.
In ogni caso la vittoria sul Sassuolo di venerdì riporta un poco di azzurro nel cielo granata, dopo le polemiche di Udine e Superga.
Di tutto questo, ma anche del mercato con Simeone, Vlasic ed Adams si parlerà oggi a “Domenica Toro”: tre ore di diretta con Alessandro Costa, Claudio Sala, Laura Massobrio, Carlo Nesti ,Martina Anna Vannini, Mario Patrignani., Carlo Gemelli, lo storico granata Luigj Bonomi.
Ovviamente su GRP Tv, canale 15 del digitale in Piemonte e in streaming.
“Domenica Toro” è realizzato in collaborazione con Toro.it