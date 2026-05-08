Per il terzo anno consecutivo, andrà in scena la Partita della Leggenda, evento per raccogliere fondi per la realizzazione del Museo del Toro al Fila

Il Filadelfia torna ad aprire le porte alla storia granata: sabato 6 giugno 2026, alle 19.30, andrà in scena la terza edizione de “La Partita della Leggenda”, l’evento benefico organizzato da Vertigo Spettacoli insieme al “Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata” per raccogliere fondi destinati alla realizzazione del Museo del Toro al Filadelfia.

Sul campo del “Fila” scenderanno moltissimi ex calciatori granata, artisti e amici del Toro per una serata che nelle precedenti edizioni ha già richiamato centinaia di tifosi. L’obiettivo resta quello di sostenere concretamente il progetto del museo dedicato alla storia del Toro, da anni al centro di varie iniziative da parte del popolo granata.

Gli organizzatori sottolineano come i fondi raccolti confluiranno esclusivamente sul conto destinato alla futura costruzione del museo, alimentato anche da eventuali donazioni ed eventi benefici.

I biglietti sono già disponibili online sul sito del Museo del Toro e su Clappit, oltre che in alcuni punti vendita cittadini. I prezzi vanno dai 20 euro della tribuna coperta ai 10 euro della gradinata, con riduzioni e gratuità per i bambini fino ai 12 anni.

Più di una semplice esibizione, quindi. “La Partita della Leggenda” è diventata negli anni un appuntamento simbolico per il tifo granata, oltre che un modo concreto per continuare a custodire la storia del Toro nella sua casa naturale, il Filadelfia.