A partire dalle ore 15, come sempre su Grp TV, va in onda una nuova puntata di Domenica Toro, condotto da Alessandro Costa
Domenica di grandi emozioni davanti al divano per i tifosi granata. Dalle 15 alle 18, con “Domenica Toro”, 3 ore di diretta con Alessandro Costa, con il capitano dello scudetto Claudio Sala, Carlo Nesti, Fabio Gallo della nostra redazione di Toro.it ,Mario Patrignani, Carlo Gemello, Luca Massobrio e Martina Anna Vannini. Ovviamente su GRP Tv, canale 15 del digitale in Piemonte e su www.grp.it.
Tantissimi i temi della puntata odierna di “Domenica Toro”. Dalla brutta sconfitta di Udine, la sedicesima stagionale, alla scelta dell’allenatore per la prossima stagione: idea Gattuso. Si parlerà anche dell’eventuale presenza del presidente Urbano Cairo alla messa e alla commemorazione del Grande Torino sul colle di Superga nella giornata di domani.