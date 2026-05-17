Dalle 15 alle 18 appuntamento con Domenica Toro, in diretta su GRP: temi e ospiti
La sfida di Cagliari, in programma in serata, con collegamenti dallo stadio sardo, ma anche le questione di mercato con Gattuso che pare poco convinto della proposta di Cairo, rilanciando di fatto il possibile rinnovo di D’Aversa, od il ritorno di Juric.
E ovviamente immagini ed interviste della partita della Storia: esclusive con Pulici, Castellini, Patrizio Sala, Mozzini, Ruggero Radice, Giorgio Pianelli, Cereser, Gazzi, Rosina, Ferrante, Asta, Policano, Dossena, Bonesso, Torrisi, Camolese, Pigino, Onofri e molti altri.
E poi il mercato, soprattutto quello delle punte.
Di tutto questo e molto altro si parlerà oggi a “Domenica Toro”, dalle ore 15 alle ore 18,
Tre ore di diretta con Alessandro Costa, l’ex Presidente del Toro Marengo, Valerio Liboni, Carlo Nesti, Mario Patrignani, Carlo Gemelli, Andrea Caboni, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini
Ovviamente su GRP Tv, canale 15 del digitale in Piemonte e su www.grp.it.
Domenica Toro è realizzato in collaborazione con Toro.it