L’opera prova a fornire delle risposte sugli avvenimenti successivi al 4 maggio. Verrà presentato a Superga e al Salone del Libro

“Ma perché è caduto l’aereo? E’ la prima domanda chiave (ma non l’unica) attorno a cui ruota buona parte del libro; e per cercare di dare una risposta di si analizzano in maniera estremamente accurata le cause dell’incidente. Dalle caratteristiche dell’aereo alle condizioni meteo, fino alle responsabilità dei piloti; il tutto anche con l’ausilio di esperti di aeronautica”. Linea guida del nuovo libro di Enzo Savasta e Fabrizio Turco intitolato “The Day After – Il Grande Torino dopo il Grande Torino”. Un’opera che prova a dare risposte ai grandi quesiti che si nascondono dietro le ore immediatamente successive alla sciagura che il 4 maggio privò il mondo del calcio e la città di Torino di una squadra leggendaria, capace di conquistare cinque scudetti in fila e di scrivere pagine di storia del calcio attraverso record ancora difficili da battere come quello della vittoria dello scudetto con cinque giornate d’anticipo, eguagliato nei giorni scorsi anche dall’Inter.

Il libro va a concentrarsi sulle inchieste prima di approdare anche al processo legato al famoso incidente aereo, tra fake news e bizzarrie continuate a circolare per fin troppo tempo, in una fase caratterizzata dalla volontà della Juventus e della famiglia Agnelli di fondere le due realtà calcistiche torinesi, con le casse bianconere utili anche a sorreggere quelle disastrate granata. Con la FIAT a fare da sfondo nemmeno tanto velato. Il libro di Savasta e Turco andrà dunque a sviscerare documenti rimasti per troppo tempo chiusi nei cassetti a ingiallire e ora in un gran numero pubblicati nel volume che verrà presentato il 6 maggio a Superga e poi successivamente in occasione del Salone del Libro.