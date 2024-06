Alle 16 appuntamento a Pesaro davanti al Monumento dedicato al Grande Torino, poi dalle 18 il Corteo

Come ogni anno, anche quest’anno a Pesaro si svolgerà l’annuale raduno organizzato dal Toro Club Fedelissimi granata di Pesaro, guidati come sempre dal suo iconico presidente Mario Patrignani. Appuntamento da ogni parte d’Italia: alle ore 16 il primo ritrovo davanti al Monumento dedicato al Grande Torino. Lì la solenne lettura dei nomi dei Caduti di Superga. Alle 18, poi, i granata presenti si sposteranno in piazzale della Libertà e da lì partirà il corteo granata per raggiungere la spiaggia, dove i tifosi ceneranno insieme e dove è previsto il concerto di Valerio Liboni.