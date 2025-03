Per festeggiare i 60 anni dalla nascita il Toro Club Leinì ha deciso di organizzare una mostra storico-artistica dedicata al Grande Torino

Per festeggiare i suoi 60 anni il Toro Club Leinì ha organizzato una mostra storico-artistica dedicata al Grande Torino. La mostra prende il nome di “Eterna Leggenda” e sarà curata da Giampaolo Muliari dell’Associazione Memoria Storica Granata. La mostra è fatta anche in memoria del socio fondatore ed indimenticabile presidente del Toro Club Beppe Piacenza. La mostra si terrà nei giorni 22-23 marzo 2025, presso la sede del Toro Club Leinì, al centro sportivo “Grande Torino”, Via Vittime di bologna 71 a Leini (TO), ad ingresso libero. Sabato 22 marzo l’inaugurazione sarà alle ore 16 e la mostra sarà aperta fino alle 20, mentre domenica sarà aperta dalle 10 alle 18.