Dalle 15 alle 18 Domenica Toro andrà come sempre in onda in diretta, poi alle 21 sarà in replica sempre su Grp

Doppia puntata speciale quella di oggi, 6 aprile di Domenica Toro, in onda in diretta dalle ore 15 alle 18, ed in replica dalle 21 a mezzanotte su GRP televisione. Alle ore 15 si parlerà ovviamente in diretta della sfida tra granata e scaligeri, con il commento della partita ed il post gara. E alle 21 la puntata sarà replicata per consentirne la visione ai tifosi che sono andati allo stadio.

Interverranno le grandi firme di Toro.it, vari personaggi ed ex calciatori del Toro, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il Sandokan dell’Adriatico Mario Patrignani, lo storico granata Fabio Milano, il marketing broker Daniele Casella, il redattore di Rock Goal Fabio Zanco, il Dott. Renato Tubere, esperto di calcio internazionale, il giornalista di Torinoggi Massimo De Marzi. E fianco di Alessandro Costa ci sarà la fedelissima Martina Anna Vannini.

Domenica Toro andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.