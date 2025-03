Alle 15 su Grp torna “Domenica Toro”

Due ore di diretta, dalle 15 alle 17: il programma sul Torino è condotto da Alessandro Costa

Puntata speciale quella di oggi, 30 marzo, di “Domenica Toro”, in onda dalle ore 15 alle 17 alla vigilia di Lazio-Torino. Si parlerà ovviamente della sfida nell’ olimpico biancoceleste con le ultime su Lazio-Toro. Ma anche e soprattutto del futuro, con il mercato in arrivo ed in uscita, ed i dubbi su chi sarà confermato oppure ceduto per monetizzare o perché ha deluso le aspettative. Protagonista però anche il passato del Toro, o meglio la storia, con un’intervista esclusiva a Leo Junior ed una parte dedicata al ricordo di Giorgio Ferrini.

Interverranno: vari personaggi ed ex calciatori del Toro, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il giornalista di Toro.it Fabio Gallo, il “Sandokan” dell’Adriatico Mario Patrignani, lo storico granata Fabio Milano, il giornalista Alessandro Muliari, il marketing broker Daniele Casella, il redattore di Rock Goal Fabio Zanco, la giornalista di Torino Granata Elena Rossin, il giornalista di Torinoggi Massimo De Mar.

“Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.