Grande festa in casa Torino Club Capri per i 50 anni di attività: l’evento

Una giornata storica per il Torino Club Capri, nel segno dell’amicizia e della passione per i colori granata. Il Club ha infatti festeggiato i propri 50 anni con un evento speciale, anche in memoria dei tifosi che non ci sono più. Capri è una delle città italiane fuori dal Piemonte che portano maggiormente in alto i colori granata, esaltando il proprio tifo viscerale. Tanti ospiti in una serata speciale, che ha visto presenti diverse generazioni di tifosi in un ristorante tappezzato di bandiere e sciarpe granata.