L’appuntamento andato in scena nella città marchigiana nella giornata di ieri che ha raccolto tifosi granata da tutta Italia

Un appuntamento annuale, che anche nelle giornata di ieri – 29 giugno 2024 – è stato piacevolmente consumato. Mentre l’Italia di Luciano Spalletti si faceva eliminare da Euro2024 per mano della Svizzera, a Pesaro c’era più spazio per il granata che per l’azzurro. E’ andato in scena infatti il raduno organizzato dal Toro Club Fedelissimi granata di Pesaro, guidato dall’iconico presidente Mauro Patrignani. Accorsi all’evento tifosi del Torino da ogni zona dello Stivale. Una giornata trasudante di tifo granata, cominciato con il ritrovo di fronte al monumento dedicato agli eroi di Superga, per poi prolungarsi con il corteo in tinte granata partito dal piazzale della Libertà e conclusosi in spiaggia, con il concerto di Valerio Liboni.