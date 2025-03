Ecco quali sono i titoli dei principali quotidiani in edicola questa mattina che si occupano del Torino

Tuttosport

Casadei il cielo è sempre più azzurro

Un crescendo continuo nelle prestazioni con il Toro: Spalletti integrato dall’idea di promuoverlo dall’Under 21 e convocarlo già con la Germania

Elmas vuole il Toro. Servono 14 milioni

Matrimonio ideale e da rinnovare. Il ruolo di Vagnati, dell’entourage del jolly e dello stesso macedone

Palle inattive: 9 gol presi. Ripetizioni sulla zona

Con questo sistema succede spesso che in area a marcare avversari di statura molto alta si trovino giocatori più piccoli: e arrivano guai

La Gazzetta dello Sport

Come brilla Casadei

Non solo gol e assist. Il talento è già al centro del Toro

La Stampa

Camolese: “Toro, non è già finita. Elmas è un grande ora tocca alla società”

L’ex tecnico granata spera in un altro mercato: “Con i cinque cambi servono rinforzi in ogni settore, le grandi fanno così”

Toro-Empoli, asse calco. L’obiettivo ora è Anjorin

L’inglese piace ai granata, con o senza Ricci. Tra i due club si parla sempre anche di Tameze