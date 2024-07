Paolo Quaregna presenterà il suo libro Granata Rosso e Verde in occasione della Saletta dei ricordi di Cantalice a Rieti

Venerdì 26 luglio andrà in scena a Rieti la Saletta dei ricordi di Cantalice, alle ore 17 :00.

Il tema dell’evento saranno le tragedie che hanno fatto la storia del calcio. Per l’occasione Paolo Quaregna presenterà il suo libro “Granata Rosso e Verde”. Torino Manchester United e Chapecoense, il filo del destino”. La “Saletta dei Ricordi” di Cantalice è una mostra-museo permanente, ideata e curata da Antonio Tavani come tributo di affetto alle vittime del disastro aereo del Monte Terminillo, avvenuto nel 1955, in cui si celebra anche il ricordo della tragedia di Superga in un cui è scomparso il Grande Torino. Ci saranno anche il regista Mimmo Calopresti, noto tifoso del Toro e l’Onorevole Fabio Porta, Deputato alla Camera eletto in Brasile.