Evento dedicato a Gigi Riva: presente il figlio Nicola, mentre Alessandro Gazzi ha presentato il suo libro

Grande successo per il 7 Memorial “Mauro Tartaglia” organizzato dal Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano”. Un evento che quest’anno è stato dedicato a Gigi Riva e che si è aperto con la mostra “InarRIVAbile”, curata da Giampaolo Muliari, artista e direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. Ospite il figlio di Rombo di Tuono, Nicola Riva. Dopo la lettura dei messaggi del Torino Fc e dell’Unione Club Granata, è toccato al sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, portare il saluto della città, mentre Agostino Trombetta, del Cagliari Fan Club, lo ha fatto a nome dei tifosi rossoblu. Il Memorial è proseguito con la presentazione del libro “Un lavoro da mediano. Ansia, serie A e sudore” di Alessandro Gazzi , ex calciatore del Toro, che ha dialogatocon Alessandro Muliari moderatore della manifestazione.

“E’ stato emozionante partecipare all’evento organizzato dal Toro club Melfi perché ha fatto conoscere i valori delle persone coniugandoli con quelli sportivi”, così Nicola Riva. “Mi è piaciuto il contesto nel quale si è tenuto, a Melfi in Basilicata, e come si è svolto accomunando tifosi granata, del Cagliari e gente comune in un omaggio a mio padre all’interno di un Memorial che ricorda un educatore impegnato come Mauro Tartaglia. Sono orgoglioso di avervi partecipato e ringrazio di cuore Melfi e le tante persone, semplici, sincere ed accoglienti, che hanno presenziato e che mi hanno manifestato il loro affetto”.