Mercoledì 29 maggio presso lo Stadio Filadelfia si terrà la Partita della Leggenda: ecco gli ospiti presenti e i biglietti

Mercoledì 29 maggio, a partire dalle ore 18:30, allo Stadio Filadelfia di Torino si terrà la Partita della Leggenda. Le Glorie Granata affronteranno una selezione di artisti e amici granata. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la realizzazione del Museo del Grande Torino allo Stadio Filadelfia. A tale scopo, è stato aperto un conto corrente per le donazioni: IT37-G0843901000000280000542.

Le squadre in campo

Tantissimi ospiti presenti: Pulici, Sala, Castellini, Zaccarelli, Annoni, Benedetti, Asta, Ferrante, Longo, Mezzano, Ezio Rossi, Dino Baggio e tanti altri. Pasquale Bruno sarà il mister degli artisti e amici granata, in cui giocheranno Jimmy Ghione con il figlio, Marco Berry, Marco Ligabue, Giampiero Perone e non solo.

I biglietti

Sono già stati venduti più di 1000 biglietti. Promotore dell’evento è Vertigo Spettacoli e i biglietti della partita sono acquistabili on line sul sito vertigospettacoli.it. Il prezzo è di 10 euro per le gradinate, 20 euro per la Tribuna Coperta. A presentare l’evento è Simona Sorbara, giornalista e speaker di Radio Italia Uno.