Toro Club Sicilia Granata “Tonino Asta”: premiato come “Siciliano Granata” il dott. Gian Carlo Caselli grande tifoso granata

Nella giornata di ieri, sabato 18 maggio, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino è stato premiato Gian Carlo Caselli. Per lui il prestigioso premio del Toro Club Sicilia Granata “Tonino Asta”: “Siciliano Granata”. Grande tifoso granata, ex Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo tra il 1993 e il 1999, Caselli ha ricevuto anche dal club un fermacarte in cristallo raffigurante la tessera di socio onorario del club. A Caselli “un grazie per l’impegno profuso per il riscatto della nostra terra dal cancro mafioso”, questa la motivazione del premio.