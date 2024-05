Domani, al salone del libro di Torino, verrà presentato il libro “Mazzola. Tulèn, il capitano eterno” di Giovanni Tosco

È sempre il 4 maggio. Pochi giorni dopo la commemorazione di Superga in memoria del Grande Torino, in casa granata si continuano a ricordare le gesta dei grandi giocatori che hanno fatto la storia del club. Proprio in occasione di questo, nella giornata di domani al salone del libro di Torino verrà presentato il libro “Mazzola. Tulèn, il capitano eterno” di Giovanni Tosco – giornalista di Tuttosport.

Di cosa parla

“Il Grande Torino rappresentava l’orgoglio di un’Italia uscita distrutta dalla Seconda guerra mondiale, della ricostruzione (morale, oltre che fisica, del paese), ha regalato gioia, sorrisi, entusiasmo anche ai tifosi di altre squadre. Era uno spettacolo raccontato alla radio, sui giornali, e quindi ancora più affascinante per la gente che non poteva assistere dal vivo alle partite dei granata, ed era ovviamente la maggior parte: nulla come l’immaginazione ha la potenza di amplificare le sensazioni e i desideri”. Il libro tratta dunque della storia del Grande Torino vista da un punto di vista differente rispetto al solito e, soprattutto, di Valentino Mazzola, definito “un campione modernissimo, per quello che ha dimostrato sul campo, nello spogliatoio, nelle relazioni “sindacali” con Ferruccio Novo, nelle capacità imprenditoriali perfino nella vita sentimentale“.