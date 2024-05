Il 4 maggio, insieme a Repubblica, il libro “Grande Torino” in omaggio in Piemonte e Valle D’Aosta.

Sarà in omaggio domani con Repubblica (in Piemonte e Valle D’Aosta) il libro “Grande Torino” curato dalla redazione del quotidiano. Un viaggio attraverso il racconto che del Grande Torino hanno fatto negli anni alcune delle storiche firme di Repubblica, arricchito da racconti e pagine inedite. “Il libro – così Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica – è strutturato in due parti. La prima è di repertorio, con pezzi di Giorgio Bocca, Gianni Mura e Gianni Brera, Mario Fossati, le nostre firme storiche. La seconda è invece inedita e comprende, oltre ai contributi dedicati a Museo, Filadelfia e Superga, anche un’intervista a Sandro Mazzola, che parla di suo padre Valentino, e una ad Alessandro Buongiorno, che racconta le emozioni provate a Superga e che prova a spiegare cosa significhi per un calciatore di oggi gestire l’eredità del Grande Torino”.