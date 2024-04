Il Toro Club Bruino festeggia i suoi 16 anni: prevista il 3 maggio una cena di festa, poi il 4 una commemorazione speciale

Toro Club Bruino che compie 16 anni. Il 3 maggio, dalle ore 21, ci sarà una cena di festa. Presenti ex giocatori, ospiti illustri, club, tifosi e Mauro Villata di Colorado. Il 4 maggio poi, il Grande Torino verrà ricordato in modo speciale. Sarà infatti trasmesso uno spettacolo videomusicale, unico nel suo genere, immerso in un’atmosfera emozionante. Nella locandina tutte le info.