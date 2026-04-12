Appuntamento alle 15 su Grp: la puntata omaggerà chi si è reso protagonista della cavalcata tricolore del 1976

Domenica di grandi emozioni e nostalgia, per i tifosi granata che oggi seguiranno Domenica Toro. Non mancherà il commento di Toro-Verona con l’analisi della situazione sul fronte societario con i fondi americani ed inglesi che pare siano interessati a trattare con Cairo l’acquisto del Toro,

Oggi dalle ore 15 alle 18 Alessandro Costa ed Alessandro Muliari tributeranno con una puntata amarcord il doveroso omaggio agli eroi dello scudetto, che nel maggio 1976 vinsero l’unico tricolore granata del dopo-Superga. Dunque appuntamento dalle ore15 su GRP TV , canale 15 del digitale in Piemonte e su www.grp.it con “La notte delle Leggende Granata”. Con la presenza simultanea in studio di Pulici, Graziani, Castellini, Claudio e Patrizio Sala, Cazzaniga, Pallavicini, i figli di Ferrini, Giagnoni e Radice e molti altri protagonisti di quella splendida cavalcata.

Racconteranno aneddoti e curiosità di quelle magiche annate, culminate con lo scudetto del 1976 ma anche con i tanti secondi posti e i leggendari derby di quel periodo, quasi sempre vinti dal Toro.

Inoltre Franco Ossola, storico Granata per antonomasia ci farà ripercorrere in una lunga intervista esclusiva i 5 Scudetti precedenti, quelli del Grande Torino, con anedotti e curiosita’ davvero inéditi