Dalle 15 alle 18 appuntamento con Domenica Toro, in onda su Grp: ecco temi e ospiti
I tifosi contestano Cairo e confidano nella Bank of America. Intanto della gestione D’Aversa 6 punti in 4 partite con il miglior attacco della serie A in questo mini- ciclo, Como escluso. Il mercato, l’ultima sfida col Milan tra i temi di “Domenica Toro” in onda dalle 15 alle 18 su GRP TV.
Il capitano dello scudetto Claudio Sala, l’ex presidente del Toro, l’avvocato Marengo, Carlo Nesti, Il presidente del Toro Club Fedelissimi di Pesaro Mario Patrignani, la giornalista Elena Rossin, l’opinionista Granata Carlo Gemelli. In studio Laura Massobrio e Valentina Masi con Alessandro Costa, dal 1997 conduttore di programmi sul Toro.
Questi gli ospiti e lo staff di “Domenica Toro”, in onda oggi dalle 15 alle 18, in diretta su GRP vera TV (canale 15) e in streaming su www.grp.it