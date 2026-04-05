Anche questo pomeriggio va in onda su Grp TV una nuova puntata di Domenica Toro: l’appuntamento è come sempre dalle 15 alle 18

Dopo il lauto pranzo, Pasqua sul divano per i tifosi granata. Infatti prima di Pisa-Toro va in onda, anche a Pasqua “Domenica Toro”. Ovviamente la sfida del Toro in Toscana in primo piano, ma spazio, anche e soprattutto, alle vicende sulla possibile cessione societaria e la questione stadio. Grandi temi dunque ma anche ospiti da Leggenda oggi a “Domenica Toro” in onda dalle 15 alle 18 su GRP TV (canale 15 del digitale)

Come sempre il capitano dello Scudetto ’76, Claudio Sala. E poi l’ex presidente del Toro, l’avvocato Gigi Marengo, il giornalista Carlo Nesti, il super tifoso Mario Patrignani, il marketing broker Daniele Casella, l’opinionista granata Carlo Gemelli, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini. E ovviamente Alessandro Costa, dal 1997 conduttore di programmi sul Toro.