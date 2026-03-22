Alle 15 sarà l’ora di “Domenica Toro” su GRP Vera TV, con tanti ospiti e tante tematiche sul mondo granata

Oggi alle 15 appuntamento su GRP con il programma “Domenica Toro”, tanti ospiti e tanti temi sul mondo granata a seguito della partita persa dai granata nella serata di ieri contro il Milan.

Tra gli ospiti più rinomati il capitano dell’ultimo scudetto Claudio Sala, l’avvocato Marengo e Carlo Nesti. Il programma sarà coadiuvato da Laura Massobrio e Valentina Masi e condotto da Alessandro Costa.

La puntata sarà visionabile oggi dalle 15 alle18, rigorosamente in diretta, su GRP vera TV (canale 15) ed in streaming su www.grp.it.

Tra i temi di giornata i commenti sulla sfida di San Siro e la contestazione al presidente Cairo.